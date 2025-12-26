Хакеры взломали криптокошелёк Trust Wallet и украли семь млн долларов
Хакеры взломали криптокошелёк Trust Wallet и украли у его пользователей семь миллионов долларов по всему миру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На проблему обратил внимание известный в криптосообществе анонимный детектив ZachXBT. Он отреагировал на жалобы пользователей и рассказал о дыре в безопасности кошелька. Именно у пользователей расширения для браузера пропали средства, а те, кто пользовался кошельком через мобильное приложение, смогли спасти свои деньги. Позже выяснилось, что хакеры каким-то образом получили доступ к коду и внедрили туда фишинговую ссылку.
Разработчики Trust Wallet уже признали проблему, исправили уязвимость в новой версии и пообещали вернуть средства всем, кто успел потерять деньги. Россияне также пользуются этим кошельком, однако посчитать ущерб, нанесённый нашим соотечественникам, невозможно.
