Россиян предупредили об опасности картофеля с зеленой кожурой

27 августа 2026, 19:25

Агроэксперт Березнюк: зелёная кожура картофеля указывает на повышенный токсин

Фото: iStock/PROMT8

Зелёный цвет кожуры у картофеля появляется от воздействия солнечного или искусственного света. Об этом рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications, агроэксперт Илья Березнюк.





В разговоре с RT эксперт отметил, что зелёный окрас клубню придает синтез хлорофилла и соланина, природного гликоалкалоида, максимум которого находится не в мякоти, а в кожуре.





«Важный нюанс, который часто упускают, — это то, что сам соланин бесцветен. Зелень — это хлорофилл, безвредное вещество для фотосинтеза. Но так как оба процесса запускаются одновременно, зелёная кожура служит надёжным косвенным индикатором того, что в клубне повышен уровень токсина», — пояснил Березнюк.