Россиянам напомнили, что за сокрытие номера на автомобиле водителей могут лишить прав

05 октября 2025, 03:48

Чикун: Водителям за сокрытие номера на автомобиле грозит лишение прав на 1,5 года

Фото: iStock/igoriss

Российским водителям, которые скрывают автомобильные номера с помощью бумажки или других предметов, может грозить лишение прав на срок до полутора лет. Об этом сообщил РИА Новости автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун.





Он пояснил, что Верховный суд России признает нарушением не только умышленное закрытие номеров бумагой или специальными шторками, но и сокрытие номеров грязью или снегом. Таким образом, законодательство практически не оставляет лазеек для нарушителей.



Чикун напомнил, что ранее за подобные нарушения водители рисковали получить лишь штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако сейчас стоит ожидать более серьезного наказания — лишения водительского удостоверения на продолжительный срок.





«(Нерадивым автолюбителям, которые прячут номера, грозит) лишение прав на срок от года до полутора лет», — заключил эксперт.