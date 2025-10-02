Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему в РФ ввели новые дорожные знаки
Внедрение новых дорожных знаков обещает повысить информированность водителей на российских дорогах.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Татар-информ» пояснил, что изменения сделают поездки более комфортными и безопасными.
По его словам, новые знаки помогут водителям лучше ориентироваться. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемами при парковке, когда не знают, как правильно разместить свой транспорт. Некоторые ставят машины между двумя знаками, полагая, что это допустимо. Новые правила устранят эти недоразумения.
Особое внимание заслуживает знак «Глухие на дороге». Его появление поможет повысить осторожность водителей.
Ранее мы писали, что с 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, согласно обновленному ГОСТу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
