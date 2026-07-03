Бабушка семерых внуков из Москвы сорвала в лотерее почти 17 миллионов рублей

03 июля 2026, 08:10

Фото: iStock/payphoto

В пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото» сообщили, что уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева, живущая в Москве, сорвала суперприз лотереи «Рапидо Ультра» в размере 16 808 689 рублей. Об этом пишет РИА Новости.