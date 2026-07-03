Бабушка семерых внуков из Москвы сорвала в лотерее почти 17 миллионов рублей
В пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото» сообщили, что уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева, живущая в Москве, сорвала суперприз лотереи «Рапидо Ультра» в размере 16 808 689 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Победительница купила через мобильную версию сайта «Столото» два билета на 32062-й тираж. Числа она отметила без всякой схемы. Счастливый билет Галина Алексеевна оформила прямо на работе, незадолго до розыгрыша. Когда закончила дела и вышла на улицу, зашла в личный кабинет и увидела сумму выигрыша.
Сейчас женщина работает кассиром-операционистом в медицинском центре. Она растит двух дочерей и много времени проводит с семьей. У москвички семь внуков: четыре внучки и три внука. Выигранные деньги она собирается направить на поддержку близких.
Популярность лотерей объясняется простыми правилами и возможностью выиграть крупную сумму при сравнительно небольших затратах. При этом важно понимать, что вероятность победы обычно невелика, а исход полностью зависит от случая. Поэтому к участию в них рекомендуется относиться как к развлечению, а не как к способу заработка. Во многих странах деятельность лотерей регулируется законодательством, чтобы обеспечить прозрачность розыгрышей и защиту интересов участников.
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