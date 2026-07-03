В Рязани родители вырвали сыну коренной зуб маникюрными ножницами

03 июля 2026, 09:50

Фото: iStock/Iuliia Burmistrova

В Рязани родители четвероклассника перепутали коренной зуб сына с молочным и вырвали его маникюрными ножницами. Теперь последствия «домашней операции» устраняют врачи, сообщает телеграм-канал Baza.