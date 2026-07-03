В Рязани родители вырвали сыну коренной зуб маникюрными ножницами
В Рязани родители четвероклассника перепутали коренной зуб сына с молочным и вырвали его маникюрными ножницами. Теперь последствия «домашней операции» устраняют врачи, сообщает телеграм-канал Baza.
В один день мальчик пожаловался на шатающийся зуб. Мать и отец, толком не разобравшись, решили, что он молочный, и не стали обращаться к стоматологу. Вместо этого они провели удаление самостоятельно с помощью косметического инструмента.
Прошел год, прежде чем родители поняли, что сделали что-то не так. Новый зуб у ребенка так и не вырос, а сам он продолжал жаловаться на боль. Только на приеме у врача супруги узнали, что удалили сыну коренной зуб, при этом часть корня осталась в десне. В рану попадали остатки пищи, и она воспалялась.
Медики подчеркнули, что у мальчика мог начаться абсцесс. Сейчас зуб школьника пытается восстановить целая команда специалистов: стоматолог, ортодонт и ортопед.
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