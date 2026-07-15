Клещи заразили россиянина неизвестным вирусом

15 июля 2026, 11:38

SHOT: Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса трех клещей в Испании

Фото: iStock/gabort71

Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.