Клещи заразили россиянина неизвестным вирусом
Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
За две недели до болезни мужчина по имени Иван обнаружил на своем теле трех клещей после прогулки в горах. Через некоторое время он почувствовал недомогание: поднялась высокая температура, появились боль в теле, ломота и слабость. Россиянин сдал анализы на энцефалит, который не подтвердился.
Позже Ивана госпитализировали — в крови выявили сильное воспаление. Пациента с неизвестным заболеванием поместили на несколько дней в карантин. По словам его жены, сначала врачи подозревали вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго и называли его таким же опасным, как лихорадка Эбола. Медики предположили, что мужчина стал «нулевым пациентом» в стране. Однако и эта версия не подтвердилась.
В итоге пациента выписали из больницы. Врачи продолжают разбираться в его диагнозе, назначая дополнительные анализы и лечение.
Читайте также: