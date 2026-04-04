Россиян предупредили об опасности немытых яиц

04 апреля 2026, 11:39

В Роскачестве объяснили, чем грозит отказ от мытья яиц перед приготовлением блюд

В преддверии Пасхи и сезона домашней выпечки вопросы безопасности куриных яиц становятся актуальнее. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, нужно ли мыть яйца перед готовкой и чем грозит отказ от этой процедуры.





В беседе с RT специалист пояснила, что на скорлупе могут скапливаться бактерии, включая сальмонеллу.

«Мыть яйца перед готовкой необходимо, но делать это нужно правильно и только непосредственно перед использованием. Главная цель — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в тот момент, когда вы разбиваете яйцо», — объяснила Елена.