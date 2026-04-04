Россиян предупредили об опасности немытых яиц
В Роскачестве объяснили, чем грозит отказ от мытья яиц перед приготовлением блюд
В преддверии Пасхи и сезона домашней выпечки вопросы безопасности куриных яиц становятся актуальнее. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, нужно ли мыть яйца перед готовкой и чем грозит отказ от этой процедуры.
В беседе с RT специалист пояснила, что на скорлупе могут скапливаться бактерии, включая сальмонеллу.
«Мыть яйца перед готовкой необходимо, но делать это нужно правильно и только непосредственно перед использованием. Главная цель — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в тот момент, когда вы разбиваете яйцо», — объяснила Елена.Спеценко отметила: если разбивать сухое яйцо, частицы скорлупы с бактериями попадают в белок или желток. Особенно это опасно для блюд без длительной термообработки.
Эксперт заявила, что перед тем как разбить яйцо, нужно вымыть его тёплой водой с мылом или пищевым моющим средством, затем насухо вытереть одноразовым полотенцем — и разбивать.