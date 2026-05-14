Россиянам назвали полезный почти для всего организма продукт
Морская капуста полезна почти для всего организма. Ее употребление благоприятно сказывается на работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Бурые водоросли содержат множество минералов и витаминов, полезных для организма. Их концентрация в этом продукте в несколько раз выше, чем во многих овощах. В 40 граммах водорослей содержится суточная норма йода, которая помогает поддерживать здоровье щитовидной железы, улучшает работу кишечника, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность организма, рассказала специалист.
Лялина отметила, что этот продукт эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, удаляет атеросклеротические бляшки со стенок сосудов и разжижает кровь, что способствует предотвращению тромбообразования. Биолог добавила, что морская капуста способствует стабилизации менструального цикла и гормональных процессов у женщин, а также предотвращает развитие различных гинекологических заболеваний.
Продукт нейтрализует радионуклиды, выводит соли тяжелых металлов и токсины, а также снижает риск развития рака. Морская капуста обладает свойством увеличиваться в объеме в желудке, что стимулирует перистальтику кишечника.
Однако, Лялина предупредила, что избыток йода может привести к гиперфункции щитовидной железы, а чрезмерное употребление морской капусты может вызвать диарею. Беременным женщинам и людям с заболеваниями почек следует избегать употребления этого продукта, заключила эксперт.
