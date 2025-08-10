В МВД рассказали про схему обмана с проверкой студентов на причастность к преступлениям
РИАН: Мошенники выдают себя за преподавателей и выманивают деньги у студентов
Мошенники выдают себя за преподавателей вузов и обманывают студентов сообщениями о «проверке» на причастность к финансовым преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах учащимся вузов и колледжей сообщения от «педагогов». Они утверждают, что учебное заведение проводит спецпроверку студентов на связь с финансовыми нарушениями. Далее аферисты обещают, что через некоторое время со студентами выйдет на связь эксперт.
Представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга, мошенники убеждают молодых людей раскрыть детали своих банковских счетов и сбережений. Для этого используется ложное обоснование – якобы мошенники похитили средства со счетов, и информация нужна для «защиты».
Получив доверие и данные, преступники заставляют студентов «задекларировать» деньги, переводя их на так называемые «безопасные счета». В реальности эти счета принадлежат самим мошенникам.
Полиция настоятельно рекомендует студентам не совершать финансовых операций по таким запросам без посторонней помощи. Сначала следует обратиться к настоящим специалистам или сотрудникам правоохранительных органов.