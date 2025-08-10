В МВД рассказали про схему обмана с проверкой студентов на причастность к преступлениям

10 августа 2025, 05:47

РИАН: Мошенники выдают себя за преподавателей и выманивают деньги у студентов

Фото: iStock/Diy13

Мошенники выдают себя за преподавателей вузов и обманывают студентов сообщениями о «проверке» на причастность к финансовым преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.





Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах учащимся вузов и колледжей сообщения от «педагогов». Они утверждают, что учебное заведение проводит спецпроверку студентов на связь с финансовыми нарушениями. Далее аферисты обещают, что через некоторое время со студентами выйдет на связь эксперт.



