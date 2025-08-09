Россиянка потеряла квартиру и отдала мошенникам почти 11 млн руб
Жительница Сочи, проигнорировавшая предостережения сотрудников банка, отдала мошенникам почти 11 млн рублей, сообщает управление МВД по региону.
Злоумышленники общались с 53‑летней женщиной около 3,5 месяцев, убеждая её, что накопления якобы в опасности и их нужно перевести на «специальные» счета — сначала она перечислила 4,5 млн рублей. Позже аферисты добились от пострадавшей продажи квартиры, а выручку она передала курьеру.
Сотрудники банка на некоторых этапах пытались отговорить женщину от переводов, но она не прислушалась. По словам полиции, женщина знала о подобных схемах из СМИ, однако не считала, что сама может стать жертвой.
Ранее похожим образом пострадал и житель Красноярска: 54‑летний инженер поверил «бухгалтеру» с места работы и, выполняя указания неизвестных, перечислил мошенникам 4,1 млн рублей.
