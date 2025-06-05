Пчёлы насмерть искусали собаку и ужалили женщину в Омске
В Омске пчёлы насмерть закусали ротвейлера и ужалили женщину. Об этом пишет Telegram-канал «112».
52-летний местный садовод решил завести пчёл на своём участке в СНТ, чтобы иметь домашний мёд. Мужчина установил семь ульев, однако соседи выступили против такого увлечения дачника, заявив, что бояться за свою жизнь. Тогда садовод пошёл им навстречу и увёз шесть пчелиных домиков в лес, а один всё же оставил себе для добычи мёда.
Однако опасения соседей оказались не напрасны. Сначала пчёлы атаковали 47-летнюю женщину на соседнем участке. А затем искусали соседского ротвейлера, привязанного к забору. У собаки не было шансов убежать. Тогда её хозяин и пострадавшая написали заявление в полицию. Пчеловода задержали правоохранители.
Мужчина рассказал, что искусанную собаку он сам напоил водой и повёз в ветеринарную клинику, однако по дороге пёс умер. После произошедшего мужчина увёз в лес и последний улей.
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