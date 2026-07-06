Россиян предупредили об ответственности за сброс различных предметов с балкона
Адвокат Полякова: за сброс пакетов с водой из окна грозит наказание
Сброс пакетов или шариков, наполненных водой, из окна является административным или уголовным правонарушением в зависимости от последствий. Об этом предупредила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.
По ее словам, при отсутствии тяжких последствий виновнику грозит административная ответственность, если же будет поврежден автомобиль или появится угроза жизни или здоровью, речь пойдет об уголовном деле.
«Если виновник — ребенок до 14 лет, ответственность несут родители, если не докажут, что вред возник не по их вине. Для подростков 14–18 лет возмещать вред должен сам виновник при наличии дохода или имущества, иначе — родители. В случае серьезного ущерба родители могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию», — рассказала Полякова «Известиям».
Тем временем юрист Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 добавила, что за сброс различных вещей с балкона грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. Однако такое наказание возможно только после достижения 16 лет.
«Надо также помнить, что подобная шалость легко может привести к повреждению чужого имущества, например, если бутылка упадет на припаркованный внизу автомобиль, разобьет чье-то окно или сломает лежащую на балконе вещь. В этом случае пострадавший вправе сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде», — подчеркнула Георгиева.
В случае, если кто-то погибнет или получит тяжелый вред здоровью, нарушителя уже с 14 лет могут привлечь к уголовной ответственности. В качестве наказания могут лишить свободы на срок до пяти лет или назначить принудительные работы на тот же период.