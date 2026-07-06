Россиян предупредили об ответственности за сброс различных предметов с балкона

06 июля 2026, 17:44

Адвокат Полякова: за сброс пакетов с водой из окна грозит наказание

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

Сброс пакетов или шариков, наполненных водой, из окна является административным или уголовным правонарушением в зависимости от последствий. Об этом предупредила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.





По ее словам, при отсутствии тяжких последствий виновнику грозит административная ответственность, если же будет поврежден автомобиль или появится угроза жизни или здоровью, речь пойдет об уголовном деле.





«Если виновник — ребенок до 14 лет, ответственность несут родители, если не докажут, что вред возник не по их вине. Для подростков 14–18 лет возмещать вред должен сам виновник при наличии дохода или имущества, иначе — родители. В случае серьезного ущерба родители могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию», — рассказала Полякова «Известиям».

«Надо также помнить, что подобная шалость легко может привести к повреждению чужого имущества, например, если бутылка упадет на припаркованный внизу автомобиль, разобьет чье-то окно или сломает лежащую на балконе вещь. В этом случае пострадавший вправе сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде», — подчеркнула Георгиева.