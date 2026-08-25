Россиян предупредили об уголовной ответственности за лазание по деревьям

25 августа 2026, 14:41

Юрист Багян: за повреждение дерева может грозить штраф в 500 тысяч рублей

Фото: Istock/Luc Beziat

Юрист Сергей Багян разъяснил последствия лазания по деревьям. Он отметил, что само по себе это занятие не нарушает закон, пока растение остаётся целым. Но повреждение веток или коры влечёт ответственность, степень которой зависит от места инцидента.





В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что в городских парках, скверах или во дворах собственники могут через суд потребовать полное возмещение ущерба или обязать нарушителя высадить новое дерево.

«За нанесение ущерба на особо охраняемой природной территории наступает ответственность по статье 8.39 КоАП РФ: для граждан — штраф от трёх до четырёх тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с возможной конфискацией. При значительном ущербе грозит уголовная ответственность по статье 262 УК РФ со штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами на срок до двух лет», — сообщил юрист.