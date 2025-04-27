Россиянам объяснили, как организовать трехдневную рабочую неделю между майскими праздниками

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как грамотно организовать трехдневную рабочую неделю между майскими праздниками. По его словам, следует заранее составить четкий план работы 5, 6 и 7 мая — расставить все приоритеты и распределить задачи.
«Выделите ключевые проекты и дела, которые требуют внимания в первую очередь, а второстепенные задачи либо делегируйте, либо отложите на более спокойный период. Оптимизируйте время встреч и совещаний, сократив их продолжительность или объединив в блоки, чтобы освободить максимум времени для работы», — поделился эксперт в беседе с RT.Тем временем эксперты столичного Департамента финансов рассказали, как рационально распределить бюджет на майские праздники, чтобы не потратить больше денег, чем хотелось бы. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru, сокращению расходов поможет грамотное планирование. Россиянам советуют сначала посчитать все обязательные ежемесячные траты, включая питание и услуги ЖКУ, а также отложить часть денег на накопления.
«Затем нужно определить, сколько средств из оставшейся суммы будут потрачены на праздники. В эту статью входят, например, семейный поход в кафе, покупка продуктов для пикника или затраты на дорогу. Тогда праздничные траты не станут резким ударом по семейному бюджету», — говорится в материале.Читайте также:
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