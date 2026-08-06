Россиян предупредили об угрозе напитков со льдом

06 августа 2026, 08:27

Биотехнолог Золотарева: Лед в кафе может стать источником кишечных инфекций

Фото: iStock/Tatiana

Лед в кафе, ресторанах и отелях при нарушении санитарных норм может стать источником кишечных инфекций. Об этом сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Лента.ру».