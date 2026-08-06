Россиян предупредили об угрозе напитков со льдом
Лед в кафе, ресторанах и отелях при нарушении санитарных норм может стать источником кишечных инфекций. Об этом сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Лента.ру».
По ее словам, в льдогенераторах между циклами заморозки поддерживается тёплое и влажное окружение, способствующее образованию биоплёнок. Эти многослойные слизистые наслоения из микроорганизмов устойчивы к ополаскиванию, сушке, заморозке и даже воздействию дезинфицирующих средств. В результате бактерии скапливаются в оборудовании, а каждая новая порция льда оказывается заражённой, что увеличивает риск кишечных инфекций, пояснила Золотарева.
Кроме того, использование жёсткой воды без предварительной фильтрации также способствует распространению бактерий, добавила специалист. Чтобы минимизировать риск заражения кишечными инфекциями при употреблении напитков со льдом, эксперт советует избегать посещения заведений с сомнительной репутацией, особенно в жаркие месяцы, когда бактерии размножаются особенно быстро.
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