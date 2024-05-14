Россиян предупредили об угрозе взрыва шины авто на ходу

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Собственник и руководитель автосервиса Николай Погуляев заявил, что шина автомобиля может взорваться на ходу при деформированном протекторе.
«Серьёзная проблема – деформация шины по протектору. Это называют «грыжей», просто она локализована в другом месте. Тогда покрышку запрещается эксплуатировать, так как повреждается металобрекер – внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и предназначенная для смягчения ударных нагрузок», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Погуляев.
Он отметил, что шину с поврежденным протектором отремонтировать нельзя. Её можно лишь поменять на новую, утилизировав старую.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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