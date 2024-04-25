В Подмосковье в рамках акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрали уже 31 тыс. покрышек

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Экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак» проводится в Московской области с 1 апреля, за это время было собрано свыше 31 тысячи автопокрышек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Со старта весенней акции жители Подмосковья сдали 3 тысячи 937 кубических метров старых шин, что равнозначно полному комплекту колес для 7 тысяч 750 автомобилей», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что акция «Сдай старые шины на «Мегабак» традиционно проводится дважды в году — весной и осенью. И каждый раз она сопровождается фотоконкурсом, победителю которого вручают сертификат на покупку новых шин. Для участия в конкурсе достаточно делать фотографию с шинами на любом из указанных на сайте мегабак.рф пунктов приёма вторсырья и разместить снимок в сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.
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