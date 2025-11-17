В России резко сократилась доля микроквартир

17 ноября 2025, 19:41

Фото: iStock/NiseriN

За последние шесть месяцев в крупных городах России доля предложения малометражных студий в общем объеме экспозиции застройщиков снизилась до 8,6%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.





Отмечается, что доля продаж малогабаритного жилья уменьшилась в большинстве мегаполисов.





«Тренд на сокращение объемов строительства малогабаритного жилья в России начался во второй половине 2024 года, после того как жилье площадью менее 28 кв. м запретили строить в Москве», — рассказали изданию эксперты «Движение.ру».

«Самый простой — это жилищная кооперация, когда ты не идешь за кредитом, а участвуешь своим физическим трудом. Второй вариант – это путь, по которому пошли многие нефтегазодобывающие страны, такие как арабские или Норвегия», — рассказал эксперт Общественной Службе Новостей.

