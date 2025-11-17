В России резко сократилась доля микроквартир
За последние шесть месяцев в крупных городах России доля предложения малометражных студий в общем объеме экспозиции застройщиков снизилась до 8,6%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что доля продаж малогабаритного жилья уменьшилась в большинстве мегаполисов.
«Тренд на сокращение объемов строительства малогабаритного жилья в России начался во второй половине 2024 года, после того как жилье площадью менее 28 кв. м запретили строить в Москве», — рассказали изданию эксперты «Движение.ру».
В 2025 году такой же запрет появился и в Подмосковье.
Таким образом, наибольшее сокращение продаж микростудий зафиксировали в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. Кроме того, положительную динамику заметили в Челябинске, Омске, Казани и Волгограде.
Тем временем председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев назвал способы, как можно купить квартиру без ипотеки.
«Самый простой — это жилищная кооперация, когда ты не идешь за кредитом, а участвуешь своим физическим трудом. Второй вариант – это путь, по которому пошли многие нефтегазодобывающие страны, такие как арабские или Норвегия», — рассказал эксперт Общественной Службе Новостей.Он уточнил, что там народ получает деньги от каждого барреля нефти и кубометра газа. Также есть вариант, как во времена СССР, когда корпорация строит дома и в качестве собственника предоставляет в пользование это жилье по системе найма или аренды.
Однако Толмачев отметил, что на сегодняшний день эти варианты использовать нельзя, поскольку «действуют законы глобального финансового ростовщического капитализма».