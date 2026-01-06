Россиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежами

06 января 2026, 09:29

Эксперт Озол: финансовый мониторинг в России станет строже с 2026 года

Фото: Istock/alice-photo

В 2026 году власти усилят контроль над переводами и цифровыми платежами россиян. Введущий эксперт «Актион Право» Дарья Озол сообщила, что изменения коснутся повышения прозрачности операций и обмена данными между госорганами.





В беседе с «Газетой.Ru» Озол подчеркнула, что надзорные органы получат прямой доступ к информации о переводах от платёжных систем, усилив мониторинг операций между физлицами. Новые правила валютного контроля могут затронуть цифровые активы, что позволит видеть всю картину финансовых потоков.

«В целом в 2026 году контроль может стать более строгим. Решения о введении новых порогов для контроля за финансовыми операциями нет, но обсуждения периодически ведутся. Регулятор в целом движется в сторону более точечной оценки крупных и необычных операций, поэтому появление дополнительных критериев возможно», — заключила Озол.