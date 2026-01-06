В России хотят избавиться от предубеждений о пенсионерах

06 января 2026, 08:42

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Власти России запустят серию информационных кампаний, которые будут бороться с дискриминацией и негативными стереотипами о людях старшего поколения. Работа затронет аудиторию детей, молодёжи и граждан среднего возраста. Корреспонденты ТАСС ознакомились с этим планом правительства.