В России хотят избавиться от предубеждений о пенсионерах
Власти России запустят серию информационных кампаний, которые будут бороться с дискриминацией и негативными стереотипами о людях старшего поколения. Работа затронет аудиторию детей, молодёжи и граждан среднего возраста. Корреспонденты ТАСС ознакомились с этим планом правительства.
Инициатива ставит две ключевые цели. Она должна повысить социальный статус пожилых людей и популяризировать ценности многопоколенной семьи. В материалах кампаний авторы сделают акцент на важной роли пенсионеров: они сохраняют семейные устои, передают опыт и воспитывают молодёжь.
За реализацию проектов отвечают Министерство труда, Министерство культуры, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования. К работе подключатся Росмолодёжь и АНО «Национальные приоритеты». В правительстве ожидают, что эти меры изменят восприятие пенсионеров в обществе и помогут преодолеть существующие предубеждения.
