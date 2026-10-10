В Талдоме прошел всероссийский фестиваль-конкурс «Гавриловские гуляния»

10 октября 2026, 18:49

Фото: Юлия Молчанова

Сегодня, 10 октября, в Талдоме прошел всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Гавриловские гуляния». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





Фестиваль организовали на двух площадках — в Талдомском филиале Московского губернского колледжа искусств и на сцене Талдомского центрального Дома культуры. В нем приняли участие более 220 человек из восьми регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ярославля, Московской и Тверской области, ЛНР и ХМАО. Подмосковье представили коллективы, солисты и мастера из 13 округов. Конкурсная программа объединила сольное, ансамблевое и хоровое народное пение, а также декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.



Фото: Юлия Молчанова

Мероприятие посетил председатель Совета депутатов Михаил Аникеев. Он поприветствовал присутствовавших и поблагодарил всех, кто сохраняет и приумножает русские традиции. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор и заведующая кафедрой сольного народного пения Московского государственного института культуры Евгения Засимова обратилась к собравшимся с теплыми словами.

«На вас огромная миссия — соединять времена. Ведь русская песня — она как река», — отметила она.