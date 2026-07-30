В Ногинске пройдёт фестиваль пляжного спорта «Звёздное лето в Подмосковье»

30 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

2 августа на пляже «Черноголовский пруд» в Ногинске состоится второй спортивный фестиваль серии «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Большой пляжный праздник объединит любителей активного отдыха и прославленных спортсменов.



Гостей фестиваля ждут разминка, подвижные игры, открытые тренировки по разным дисциплинам, интерактивы для всей семьи, розыгрыш ценных призов. Будет работать спортивное колесо фортуны, где каждый желающий сможет испытать удачу.

«Звёздную команду фестиваля составят олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу, двукратный чемпион России Борис Никоноров, чемпионка Европы по пляжному волейболу Наталья Урядова и другие титулованные спортсмены. Кульминацией фестиваля станет волейбольный матч в формате 5×5 между командой звёзд и сборной жителей и гостей Ногинска», – рассказали в ведомстве.