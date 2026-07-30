В Сергиево-Посадском округе пройдет «Шаляпин-фестиваль»
8 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского округа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери состоится традиционный «Шаляпин-фестиваль». В этом году его посвятят Году единства народов России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал, что фестиваль ежегодно знакомит гостей с историей места, где в 1898 году Федор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги. По его словам, в программу этого года вошли выступления исполнителей, представляющих музыкальные традиции разных народов России.
Концерт откроет ансамбль солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова. Перед зрителями также выступят фольклорный ансамбль «Обугэ ситимэ», музыкант Азамат Ахметзадин, ансамбль «Зарни ёль», а также ведущие оперные исполнители Владимир Байков, Мария Буйносова и пианист Дмитрий Сибирцев.
Гости фестиваля также смогут посетить выставки Российского национального музея музыки, экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы для детей. В течение дня на площадке будет работать ярмарка народных мастеров.
Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.
Подробную программу организаторы разместили на официальном сайте Российского национального музея музыки.
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