В Сергиево-Посадском округе пройдет «Шаляпин-фестиваль»

30 июля 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

8 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского округа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери состоится традиционный «Шаляпин-фестиваль». В этом году его посвятят Году единства народов России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.