В Подмосковье начался Всероссийский конкурс сочинений для школьников и студентов
В Московской области дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса сочинений 2025. Участники – школьники и студенты колледжей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В этом году конкурс проводится по 15 направлениям, приуроченным к памятным датам и значимым событиям. Среди них 80-летие Великой Победы, юбилеи Сергея Есенина, Александра Грибоедова и Михаила Шолохова, 270-летие МГУ, 100-летие Международного детского центра «Артек». Темы конкурсных работ участники выбирают сами. Работы выполняются на русском языке в прозе», – говорится в сообщении.Конкурс пройдет в три этапа: школьный – до 19 сентября, муниципальный –до 30 сентября, региональный – до 10 октября. Победители последнего этапа представят Подмосковья на федеральном уровне.
Сочинения оценит жюри. Победители будут награждены дипломами.
Подробную информацию о конкурсе, а также формы заявок, шаблоны и бланки можно найти на его сайте.