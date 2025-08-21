Россиян пригласили на первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

21 августа 2025, 16:13

Первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдёт в Перми

Фото: iStock/gorodenkoff

Минцифры России анонсировало проведение первого отборочного этапа Международного чемпионата по борьбе роботов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.