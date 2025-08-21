Россиян пригласили на первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
Минцифры России анонсировало проведение первого отборочного этапа Международного чемпионата по борьбе роботов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что целью чемпионата является популяризация в России инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.
В первом отборочном раунде состоится состязание 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Среди них – 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограммов и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограмма.
Мероприятие состоится в Перми, на территории УДС «Молот», 23 августа с 10:20 до 19:30 (по местному времени). В программе предусмотрены дневное (с 12:00 до 13:30) и вечернее (с 18:00 до 19:00) шоу.
