Команда МФТИ установила рекорд мира в робототехническом многоборье

19 августа 2025, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба МФТИ

Команда МФТИ из Долгопрудного STARKIT заняла три призовые места на чемпионате мира по робототехническому многоборью FIRA RoboWorld Cup, установив мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.





Чемпионат проходил в Южной Корее. Коллектив стал флагманом уникальных стандартов конструирования роботов, заставив международное сообщество говорить о новом этапе развития индустрии.



Фото: пресс-служба МФТИ



«STARKIT на соревнованиях впервые успешно применил методы машинного обучения для управления гуманоидным роботом. Разработанные алгоритмы позволили ему преодолевать сложные препятствия без использования технического зрения, совершить подъём на сложный рельеф за рекордные 10 секунд и показать беспрецедентную устойчивость при движении по пересечённой местности», – говорится в сообщении.