В Подмосковье стартовало обучение волонтёров «Интервидения»
Волонтёров, которые будут работать на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», начали обучать в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.
Первые занятия прошли в Лобне и Мытищах, слушателями стали около 200 человек.
«Стартовало обучение для волонтеров, успешно прошедших онлайн-собеседование. Это тысяча активистов. Ребятам рассказывают о ключевых аспектах их будущей деятельности, включая развитие необходимых компетенций и детальное изучение функционала каждой позиции на «Интервидении’25», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Далее обучение проведут в Электростали, Богородском округе, Люберцах, Сергиевом Посаде, Домодедове, Красногорске и Котельниках. В результате будет сформирован волонтёрский корпус из 490 человек.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО. Предусмотрена также информационная и методическая поддержка. Подробнее прочесть об этом можно по ссылке.