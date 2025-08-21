В Подмосковье стартовало обучение волонтёров «Интервидения»

21 августа 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Волонтёров, которые будут работать на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», начали обучать в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.





Первые занятия прошли в Лобне и Мытищах, слушателями стали около 200 человек.





«Стартовало обучение для волонтеров, успешно прошедших онлайн-собеседование. Это тысяча активистов. Ребятам рассказывают о ключевых аспектах их будущей деятельности, включая развитие необходимых компетенций и детальное изучение функционала каждой позиции на «Интервидении’25», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.