Любители собак в сентябре съедутся в Мелихово на фестиваль «Таксы Чехова»

20 августа 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 7 сентября пройдёт ежегодный фестиваль «Таксы Чехова». В этом году праздник проведут в 19-й раз, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Программу откроет модное дефиле «Гав-а-портэ, или модные хвостики» на Сиреневой аллее. Затем состоится конкурс на ловкость и скорость «Бегай, прыгай, догоняй!». Гости увидят программу иллюзий «Великий ГАВдини», конкурс талантов и другие забавные соревнования четвероногих. Для любителей породы подготовлены мастер-классы, на которых можно будет сконструировать одежду для собаки или смастерить таксу из деревянных деталей. На ярмарке «Человек собаке друг» представят большой ассортимент подарков для питомцев», – отметили в министерстве.