Любители собак в сентябре съедутся в Мелихово на фестиваль «Таксы Чехова»
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 7 сентября пройдёт ежегодный фестиваль «Таксы Чехова». В этом году праздник проведут в 19-й раз, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Программу откроет модное дефиле «Гав-а-портэ, или модные хвостики» на Сиреневой аллее. Затем состоится конкурс на ловкость и скорость «Бегай, прыгай, догоняй!». Гости увидят программу иллюзий «Великий ГАВдини», конкурс талантов и другие забавные соревнования четвероногих. Для любителей породы подготовлены мастер-классы, на которых можно будет сконструировать одежду для собаки или смастерить таксу из деревянных деталей. На ярмарке «Человек собаке друг» представят большой ассортимент подарков для питомцев», – отметили в министерстве.
Как напомнили в ведомстве, каждую осень в Мелихово съезжаются владельцы такс со всей России. Антон Павлович Чехов был большим любителем этой породы. В музее-заповеднике гостей встречают две бронзовые фигуры чеховских такс.
Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника.