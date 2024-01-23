В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье пройдут четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции будут проходить в Раменском и Рузском городских округах.
В общей сложности в четырех заплывах примут участие около 400 спортсменов.
Кроме этого, первые заплывы пройдут уже 28 января в бассейне «Сатурн» Раменского городского округа.
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В общей сложности в четырех заплывах примут участие около 400 спортсменов.
«Для нас очень важны заплывы, которые проводятся в Подмосковье. Старты в регионе традиционно собирают сильных пловцов-любителей и это, конечно, делает наши соревнования зрелищнее. В этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций», – отметил организатор соревнований Евгений Безрученко.
Кроме этого, первые заплывы пройдут уже 28 января в бассейне «Сатурн» Раменского городского округа.
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Мира Полтева