Россиян призвали не покупать некоторые продукты к Новому году заранее
Врач Кашух: Рыбные и сырные нарезки покупать к Новому году заранее опасно
Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит покупать заранее к праздничному столу. Об этом пишет «Лента.ру».
Кашух не рекомендует заранее приобретать фасованные нарезки — мясные, рыбные, сырные и колбасные. По её мнению, такие продукты хранятся в запечатанном виде лишь до 72 часов, поэтому их лучше покупать за несколько дней до праздника.
«При более длительном хранении повышается риск размножения бактерий — даже если продукт сохранит визуально нормальный вид, есть его будет опасно», — отметила врач.
Гастроэнтеролог посоветовала не приобретать десерты и пирожные заранее. Она подчеркнула, что покупать их нужно непосредственно перед праздником или в день его проведения. Все остальные продукты можно приобрести заблаговременно, однако важно строго соблюдать условия их хранения, заключила Кашух.