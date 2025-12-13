Россиян призвали не покупать некоторые продукты к Новому году заранее

13 декабря 2025, 15:08

Врач Кашух: Рыбные и сырные нарезки покупать к Новому году заранее опасно

Фото: iStock/Minerva Studio

Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит покупать заранее к праздничному столу. Об этом пишет «Лента.ру».





Кашух не рекомендует заранее приобретать фасованные нарезки — мясные, рыбные, сырные и колбасные. По её мнению, такие продукты хранятся в запечатанном виде лишь до 72 часов, поэтому их лучше покупать за несколько дней до праздника.





«При более длительном хранении повышается риск размножения бактерий — даже если продукт сохранит визуально нормальный вид, есть его будет опасно», — отметила врач.