Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила свой брак с постоянной борьбой

13 декабря 2025, 14:30

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила их семейные отношения с постоянной борьбой. Об этом пишет KP.RU.





Мария, проживающая в Турции 13 лет, познакомилась со своим будущим супругом в кафе. Они живут вместе уже десять лет.



По словам россиянки, их отношения никогда не были простыми. Начало романа было связано с преодолением расстояния, которое их разделяло. Впоследствии союз пары омрачали разногласия из-за различий в ценностях и менталитетах.





«Сегодня же это борьба с самими собой, каждый из нас старается быть лучше», — пояснила Мария.