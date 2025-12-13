Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила свой брак с постоянной борьбой
Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила их семейные отношения с постоянной борьбой. Об этом пишет KP.RU.
Мария, проживающая в Турции 13 лет, познакомилась со своим будущим супругом в кафе. Они живут вместе уже десять лет.
По словам россиянки, их отношения никогда не были простыми. Начало романа было связано с преодолением расстояния, которое их разделяло. Впоследствии союз пары омрачали разногласия из-за различий в ценностях и менталитетах.
«Сегодня же это борьба с самими собой, каждый из нас старается быть лучше», — пояснила Мария.
Она отметила, что турецкие мужчины, вопреки стереотипам, очень привязаны к семье и эмоциональны. Мария особо акцентировала внимание на правилах общения с турецкими родственниками, которые помогают избежать конфликтов.
Женщина рассказала о строгих запретах: не рекомендуется сидеть нога на ногу или целовать мужа в присутствии его семьи. Также нежелательно носить вызывающую одежду или отказываться от помощи по хозяйству, так как турецкие свекрови высоко ценят участие невестки в домашних делах.