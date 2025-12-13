Россиянам перечислили главные ошибки при сочетании вина и сыра
Подача к сыру выдержанных премиальных вин — это ошибка, так как тонкость напитков может потеряться на фоне насыщенного сырного вкуса. Об этом заявил винодел Евгений Стржалковский, передает Lenta.ru.
Винодел подчеркнул, что сочетание сыра и вина не случайно, а является результатом химического взаимодействия: жир, содержащийся в сыре, смягчает танины вина, а кислотность напитка помогает очистить вкусовые рецепторы. При этом он дал несколько рекомендаций для достижения наилучшего результата.
Стржалковский отметил, что красное вино не всегда является идеальным выбором для сырной тарелки. Сорта с насыщенными танинами могут дать неприятную горечь, в то время как свежие белые вина часто создают более гармоничный союз благодаря своей кислотности.
Помимо этого, эксперт посоветовал не подавать сыр сразу из холодильника, так как он становится твёрдым и теряет часть своего вкуса. Он рекомендовал оставить сыр при комнатной температуре примерно на час, чтобы полностью раскрыть его вкусовые качества и текстуру.
