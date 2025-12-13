Россиянам перечислили главные ошибки при сочетании вина и сыра

13 декабря 2025, 11:49

Винодел Стржалковский рекомендовал не сочетать премиальные вина с сырами

Фото: iStock/Zolnierek

Подача к сыру выдержанных премиальных вин — это ошибка, так как тонкость напитков может потеряться на фоне насыщенного сырного вкуса. Об этом заявил винодел Евгений Стржалковский, передает Lenta.ru.