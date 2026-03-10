Россиян призвали не «помогать» птицам хлебом и отходами со стола

10 марта 2026, 09:23

Ветврач Блюменкранц: Кормление птиц вредной едой небезопасно для них

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Россияне часто подкармливают птиц у дома отходами со стола и хлебом, однако эта практика не всегда оправдана с точки зрения биологии и ветеринарной гигиены. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.