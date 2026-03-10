Россиян призвали не «помогать» птицам хлебом и отходами со стола
Россияне часто подкармливают птиц у дома отходами со стола и хлебом, однако эта практика не всегда оправдана с точки зрения биологии и ветеринарной гигиены. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.
Он рассказал, что многие дикие птицы, обитающие в городах, могут самостоятельно находить пищу. Подкармливать их стоит только в периоды сильных морозов, обильного снегопада или гололеда, когда природные источники еды становятся труднодоступными.
Однако даже в такие моменты не следует давать птицам вредную пищу — соленую, жареную, копченую или приправленную еду. Такая еда нарушает водно-солевой баланс, перегружает внутренние органы и может вызвать проблемы с пищеварением и интоксикацию, подчеркнул эксперт.
Ветеринар отметил, что хлеб, который часто используют для подкормки, не содержит всех необходимых питательных веществ и в больших количествах может вызвать брожение и дефицит важных элементов в организме птиц. Заплесневелые продукты могут стать причиной серьезных отравлений.
Лучше всего кормить птиц сырыми несолеными семенами, специальным кормом или зерном. В холодное время года для насекомоядных птиц можно добавить немного несоленого сала в их рацион. Блюменкранц также подчеркнул, что не стоит допускать скопления большого количества птиц в одном месте, так как это увеличивает риск распространения инфекций и загрязнения городской среды.
Читайте также: