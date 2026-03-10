В МВД предупредили о мошеннической схеме с «заменой домофона»

10 марта 2026, 08:30

Фото: iStock/NanoStockk

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с «заменой домофона». Злоумышленники сообщают о модернизации оборудования и просят продиктовать код из СМС для подтверждения. Об этом информирует РИА Новости.