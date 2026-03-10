В МВД предупредили о мошеннической схеме с «заменой домофона»
МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с «заменой домофона». Злоумышленники сообщают о модернизации оборудования и просят продиктовать код из СМС для подтверждения. Об этом информирует РИА Новости.
По словам представителей ведомства, схема работает благодаря своей правдоподобности. Люди не подозревают об опасности, так как тема замены домофонов кажется привычной. Правоохранители рекомендуют сохранять контакты управляющей компании или ТСЖ в телефоне.
Важно проверять информацию о любых изменениях, касающихся общедомового имущества. МВД подчеркивает, что коды из СМС не имеют отношения к домофонам и их нельзя никому передавать.
Мошенники начали массово использовать схему «обратного звонка». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: