Россиян призвали не сокращать траты на комфорт

15 июня 2026, 09:28

Финансист Матвеева рекомендовала россиянам не снижать расходы на комфорт

Фото: iStock/Oleg Elkov

Люди часто считают расходы на улучшение условий жизни излишними. Однако это заблуждение: комфорт существенно влияет на наше самочувствие и отношение к финансовым вопросам. Когда бюджет составляется только из ограничений, придерживаться его становится труднее. Об этом сообщила «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.