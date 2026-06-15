Россиян призвали не сокращать траты на комфорт
Люди часто считают расходы на улучшение условий жизни излишними. Однако это заблуждение: комфорт существенно влияет на наше самочувствие и отношение к финансовым вопросам. Когда бюджет составляется только из ограничений, придерживаться его становится труднее. Об этом сообщила «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.
Эксперт порекомендовала россиянам не урезать расходы на комфорт. Частые отказы даже в мелочах могут вызвать усталость от экономии и в конечном итоге привести к импульсивным тратам.
Рекомендуется периодически анализировать свои расходы и определять, какие из них действительно улучшают качество жизни. Обычно наибольшую пользу приносят покупки и услуги, которые экономят время, снижают повседневную нагрузку или делают привычные дела более удобными. Это касается питания, организации быта, транспорта или рабочих задач, отметила Матвеева.
По её словам, важно различать комфорт и статусное потребление, когда покупка делается ради внешнего эффекта, а не реальной пользы. Финансист подчеркнула, что для повышения качества жизни не всегда нужны дополнительные траты — часто достаточно пересмотреть распределение расходов.
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