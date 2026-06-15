Юрист объяснила, как восстановить утерянный аттестат

15 июня 2026, 07:45

Юрист Балдина: чтобы восстановить аттестат, надо написать заявление в школу

Фото: iStock/hxdbzxy

Член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина рассказала, что выпускник при потере аттестата может подать письменное заявление в школу, где он учился, и получить дубликат документа с приложением. Об этом пишет РИА Новости.





По ее словам, его выдают взамен утерянного аттестата, при ошибках, найденных после его получения, а еще после смены фамилии, имени или отчества. Юрист уточнила, что для этого выпускник или его родители должны подать письменное заявление. В нем нужно указать обстоятельства утраты и приложить подтверждающие документы.



Решение о выдаче или отказе школа принимает в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления. Если учебное заведение прошло реорганизацию, обратиться нужно к правопреемнику. Если школу ликвидировали, заявление направляют в орган управления образованием или учредителю закрытого учебного заведения. Подать его можно лично или отправить заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.