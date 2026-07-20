Россиян призвали отказаться от покупки нарезанных арбузов

20 июля 2026, 17:28

Ассистент кафедры Селезнева: Нужно покупать только целые арбузы

Фото: iStock/marketlan

Ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева объяснила, почему россиянам стоит отказаться от покупки нарезанных арбузов. Об этом пишет «Лента.ру».