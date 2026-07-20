Россиян призвали отказаться от покупки нарезанных арбузов
Ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева объяснила, почему россиянам стоит отказаться от покупки нарезанных арбузов. Об этом пишет «Лента.ру».
После повреждения кожуры мякоть арбуза становится идеальной средой для размножения бактерий, особенно в жаркую погоду. Даже если визуально арбуз выглядит свежим, он может быть опасен для здоровья, предупредила Селезнева.
Она отметила, что приобретение нарезанных арбузов на стихийных рынках или открытых прилавках, где они не хранятся в холодильнике, может привести к пищевому отравлению. Эксперт рекомендовала покупать только целые арбузы без вмятин, трещин и других повреждений. Перед употреблением обязательно тщательно мойте арбуз под проточной водой. Если вы всё же покупаете разрезанный арбуз, храните его исключительно в холодильнике и употребляйте в течение суток, добавила Селезнева.
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