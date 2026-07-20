Россиянам назвали неочевидную пользу лисичек

20 июля 2026, 17:24

Диетолог Поляков: лисички обладают антипаразитарным эффектом

Фото: iStock/Thyra Parthen

Лисички, сезон которых начался в лесах Подмосковья, обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом. Об этом рассказал врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков.





По его словам, эти грибы содержат эргостерол (витамин D2). Кроме того, они способны уменьшить рост патогенных дрожжей в тонком и толстом кишечнике.





«В них также содержится D-манноза. Эта комбинация позволяет разрушать яйца некоторых паразитов. Использование лисичек считается оптимальным среди альтернативных антипаразитарных программ», — уточнил Поляков в разговоре с «Вечерней Москвой».