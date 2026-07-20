Россиянам назвали неочевидную пользу лисичек
Диетолог Поляков: лисички обладают антипаразитарным эффектом
Лисички, сезон которых начался в лесах Подмосковья, обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом. Об этом рассказал врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, эти грибы содержат эргостерол (витамин D2). Кроме того, они способны уменьшить рост патогенных дрожжей в тонком и толстом кишечнике.
«В них также содержится D-манноза. Эта комбинация позволяет разрушать яйца некоторых паразитов. Использование лисичек считается оптимальным среди альтернативных антипаразитарных программ», — уточнил Поляков в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом эксперт предостерег от сбора лисичек у обочин дорог и на территориях, расположенных вблизи промышленных предприятий. Врач уточнил, что грибы могут накапливать токсические вещества.
Поляков добавил, что самыми полезными являются маринованные, соленые и тушеные лисички. Однако их также можно жарить, варить и сушить, заключил врач.