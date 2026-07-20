В Подмосковье спасли пенсионера, пять суток блуждавшего по лесу

20 июля 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

77-летнего мужчину, который заблудился в лесу у деревни Булаково округа Щёлково и не мог найти дорогу домой в течение пяти суток, спас поисковый отряд, в который вошли работники Мособлпожспаса, добровольцы «Лиза Алерт» и кинологи с собаками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила вечером в понедельник, 13 июля, жена пенсионера. Она рассказала, что днём её муж ушёл в лес и до сих пор не вернулся.





«Спасатели немедленно выехали к предполагаемому месту поиска и начали прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Связаться с пожилым мужчиной по телефону они не могли, так как он оставил мобильный дома», — говорится в сообщении.