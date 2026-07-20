Диетолог назвал замедляющую старение ягоду
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что голубика помогает замедлять старение. Об этом пишет aif.ru
Голубика богата антоцианами — антиоксидантами, защищающими клетки от вредного воздействия свободных радикалов, замедляющими старение и снижающими воспаление, отметил Поляков. Он подчеркнул, что антоцианы способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляя стенки сосудов.
Диетолог добавил, что в голубике много витамина K, необходимого для нормального функционирования крови и здоровья костей, витамина A, важного для зрения, а также лютеина — антиоксиданта, защищающего глаза от возрастных изменений.
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