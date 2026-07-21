Гастроэнтеролог предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе
Кофе нельзя назвать вредным напитком, но при его ежедневном употреблении у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом «Ленте.ру» сообщила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.
Чрезмерное употребление кофе может стимулировать выработку соляной кислоты, что усиливает негативное воздействие на желудок, предупреждает Головчанская. По её словам, этот процесс может привести к болям в желудке, жжению и тошноте после кофе.
Но если после этого напитка вы не испытываете таких симптомов, гастроэнтеролог рекомендует не отказываться от него. Если же появляются неприятные ощущения, стоит попробовать кофе без кофеина или снизить его количество до комфортного уровня, советует специалист.
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