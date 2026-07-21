Гастроэнтеролог предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе

21 июля 2026, 12:18

Врач Головчанская: Ежедневное употребление кофе может вызвать боли в желудке

Фото: iStock/iWichy

Кофе нельзя назвать вредным напитком, но при его ежедневном употреблении у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом «Ленте.ру» сообщила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.