Россиян призвали присоединиться к акции помощи Белгородской области

Видео: пресс-служба выставки-форума «Россия»
На выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ в Москве, проходит акция помощи «Белгород, наши сердца – с вами». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Жители Белгородской области ежедневно проявляют стойкость духа и мужественно противостоят попыткам нарушить мир. Выставка «Россия» продолжает помогать региону. К акции может присоединиться каждый. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который показан в ролике, или перечислить средства в фонд МОО «Святое Белогорье против детского рака», – говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, помощь направят на лечение и реабилитацию пострадавших от обстрелов в Белгородской области, а также на уход за тяжелобольными и протезирование.
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