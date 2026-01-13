На Урале обнаружили тело мужчины с пакетом на голове

13 января 2026, 11:52

В Екатеринбурге обнаружили тело задушенного мужчины с пакетом на голове

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге у озера Шарташ обнаружили тело мужчины с пакетом на голове. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах.