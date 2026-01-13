На Урале обнаружили тело мужчины с пакетом на голове
В Екатеринбурге обнаружили тело задушенного мужчины с пакетом на голове
В Екатеринбурге у озера Шарташ обнаружили тело мужчины с пакетом на голове. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Согласно информации источника, смерть человека произошла в результате насильственных действий. Личность погибшего уже идентифицирована.
По предварительным данным следствия, причиной смерти стало удушение. Правоохранительные органы активно разыскивают подозреваемого и проводят необходимые мероприятия для его задержания.
