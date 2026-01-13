Мужчина провел обряд очищения в источнике на Бали и заразился инфекцией
На Бали турист, гражданство которого не уточняется, подхватил инфекцию во время обряда очищения в священном источнике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Год назад супруги решили исполнить свою мечту и посетить водный храм Тирта Эмпул. Там они провели духовный обряд, который включал в себя три погружения в источник и полоскание рта священной водой. Мужчина, следуя указаниям, выполнил все ритуалы.
Спустя полгода после обряда он начал испытывать симптомы болезни: крапивницу, сильный зуд и акне по всему телу. Жена заметила, что его организм перестал нормально функционировать: ЖКТ не переваривал пищу, поджелудочная железа дала сбой, а сон пропал.
Врачи не могли поставить диагноз больше полугода. Только после того, как пострадавший сдал анализ на бластоцистов – микроорганизмы, которые могут обитать в загрязненной воде, – специалисты выяснили, что у него бластоцистоз.
Турист проходил лечение противопаразитарными препаратами в течение года. За это время ему несколько раз требовалась госпитализация из-за обострения болезни. Сейчас его здоровье в безопасности.
