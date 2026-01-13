Мужчина провел обряд очищения в источнике на Бали и заразился инфекцией

13 января 2026, 10:31

Baza: турист заразился инфекцией во время обряда очищения в источнике на Бали

Фото: iStock/EoNaYa

На Бали турист, гражданство которого не уточняется, подхватил инфекцию во время обряда очищения в священном источнике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.