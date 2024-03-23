Россиян призвали сплотиться и не поддаваться на провокации после теракта

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Западные спецслужбы причастны к теракту, целью которого была дестабилизация внутренней ситуации в стране. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ни один из российских регионов не остался безучастным, все россияне сплотились после террористического акта, который произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холле». По всей стране возникли стихийные мемориалы, граждане активно сдают донорскую кровь для пострадавших, а таксисты всю ночь работали бесплатно, оказывая помощь нуждающимся.
Тем временем, Украина с первый минут трагедии приступила к раскачиванию ситуации, подкидывая в информационное поле фейки и вбросы, совершая звонки о возможных терактах на других территориях России. Всё это – способы противодействия стране на фоне личных неудач на фронте.
Террористы после совершения своего ужасного преступления сразу же двинулись к украинской границе. Такие действия подтверждают, что Киев ждал их, а значит – причастен к теракту.
Также непосредственными участниками событий стали западные спецслужбы, которые помогали террористам организовать теракт на высочайшем уровне. Даже сами граждане США не верят в непричастность своего государства к теракту.
Вашингтон же пытался свалить всю ответственность на ИГИЛ*, который они сами и создали. Террористы-исполнители стали уже привычным инструментом для западных спецслужб.
Противники России сейчас будут всё активнее навязывать внутренние конфликты в стране, разжигая ненависть в чатах и публикуя фейковую информацию. В этот непростой момент каждый россиянин должен не терять бдительность, чтобы не стать пособником врага.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Тем временем, Украина с первый минут трагедии приступила к раскачиванию ситуации, подкидывая в информационное поле фейки и вбросы, совершая звонки о возможных терактах на других территориях России. Всё это – способы противодействия стране на фоне личных неудач на фронте.
Также непосредственными участниками событий стали западные спецслужбы, которые помогали террористам организовать теракт на высочайшем уровне. Даже сами граждане США не верят в непричастность своего государства к теракту.
Вашингтон же пытался свалить всю ответственность на ИГИЛ*, который они сами и создали. Террористы-исполнители стали уже привычным инструментом для западных спецслужб.
Противники России сейчас будут всё активнее навязывать внутренние конфликты в стране, разжигая ненависть в чатах и публикуя фейковую информацию. В этот непростой момент каждый россиянин должен не терять бдительность, чтобы не стать пособником врага.
Читайте также:
Жителям Подмосковья начали приходить сообщения «террористического характера»
Путин призвал не дать стоявшим за атакой на «Крокус» совершить новые теракты
Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова