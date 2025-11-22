Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы
Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает РИА Новости.
С 1 января 2022 года в РФ вступил в силу порядок, согласно которому все электрические счётчики должны быть заменены на интеллектуальные устройства. Эти приборы автоматически передают данные о потреблении электроэнергии без участия жильцов, пояснил депутат.
Колунов уточнил, что новые счётчики устанавливаются в нескольких ситуациях: если старый прибор выходит из строя, например, показывает некорректные данные, имеет трещины или другие дефекты, или если истёк срок его эксплуатации.
