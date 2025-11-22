Достижения.рф

Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

В Госдуме призвали заменить электросчетчики на интеллектуальные приборы
Фото: iStock/Bet_Noire

Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает РИА Новости.



С 1 января 2022 года в РФ вступил в силу порядок, согласно которому все электрические счётчики должны быть заменены на интеллектуальные устройства. Эти приборы автоматически передают данные о потреблении электроэнергии без участия жильцов, пояснил депутат.

Колунов уточнил, что новые счётчики устанавливаются в нескольких ситуациях: если старый прибор выходит из строя, например, показывает некорректные данные, имеет трещины или другие дефекты, или если истёк срок его эксплуатации.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0