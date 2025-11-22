Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

22 ноября 2025, 10:29

В Госдуме призвали заменить электросчетчики на интеллектуальные приборы

Фото: iStock/Bet_Noire

Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает РИА Новости.