Двойника Аллы Пугачёвой объявили в розыск

22 ноября 2025, 10:12

Пародист Пугачёвой Песков объявлен в розыск из-за долга в 13 млн рублей

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебные приставы разыскивают известного пародиста Александра Пескова, который исполняет образ Аллы Пугачёвой. Причиной розыска стала его задолженность в 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.