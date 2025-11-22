Двойника Аллы Пугачёвой объявили в розыск
Судебные приставы разыскивают известного пародиста Александра Пескова, который исполняет образ Аллы Пугачёвой. Причиной розыска стала его задолженность в 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
Чтобы решить финансовые проблемы, 63-летний артист снизил гонорары. Стоимость его выступления упала до 400 тысяч рублей, что почти в 12 раз меньше прежней суммы.
Ранее Песков зарабатывал до 5 миллионов рублей за шоу и купил две московские квартиры. Сообщается, что дела Пескова ухудшились после того, как ФНС закрыла его компанию. Кредитор подал иск на 13 миллионов рублей. Стресс обострил заболевание поджелудочной железы у артиста.
Александр даже упростил условия своего райдера. Теперь он требует 10 бутылок воды, 4 стула, 2 розетки и зеркало. Его команде из 12 человек нужно 12 стульев, 20 бутылок воды, 48 бутербродов и условия для приготовления чая или кофе.
