Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

22 ноября 2025, 08:56

Юрист Черкасов: самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

Фото: iStock/Julia Klueva

Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.