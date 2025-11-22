Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Прежде всего, любые действия, связанные с изменением внешнего вида подъезда, перил, лифтов и других мест общего пользования, должны быть согласованы с остальными жильцами, отметил юрист. Самовольное украшение этих объектов может быть расценено как нарушение Жилищного кодекса, так как они относятся к общедомовому имуществу.
По словам эксперта, хотя подобные действия не наносят значительного ущерба, они могут повлечь за собой штраф в размере нескольких сотен рублей. Черкасов также напомнил, что в случае нарушения правил пожарной безопасности физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а управляющая компания — от 300 до 400 тысяч рублей.
Читайте также: