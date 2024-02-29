Россиян проинформировали о повышении пенсий для одной категории граждан с 1 марта

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С 1 марта будут увеличены пенсии россиян, достигших в феврале 80-летнего возраста, сообщил в интервью Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат обратила внимание на удвоение ежемесячного фиксированного пособия для пенсионеров, достигших 80 лет в предыдущем месяце.
Депутат Бессараб также заявила, что социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля.
По ее словам, в России насчитывается около четырех миллионов человек, получающих социальные пенсии.
Также депутат добавила, что в состав социальной пенсии россиян входит социальная доплата до прожиточного минимума. Кроме того, она добавляется к «проиндексированному пенсионному капиталу».
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«С учетом того, что сегодня она составляет 8 133 рубля, то, соответственно, у нас получается примерно 16 266 рублей. Но этот только часть пенсии», – заявила она.
По ее словам, в России насчитывается около четырех миллионов человек, получающих социальные пенсии.
«Ее получают либо те, кто не выработал трудовой стаж, либо получал слишком маленькую зарплату, не смог накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов», – отметила парламентарий.
Также депутат добавила, что в состав социальной пенсии россиян входит социальная доплата до прожиточного минимума. Кроме того, она добавляется к «проиндексированному пенсионному капиталу».
«В этом году произойдет повышение пенсии на почти 7,5 процента. Эти средства заложены в бюджет Российской Федерации. И все выплаты люди получат своевременно и в полном объеме», – заключила Бессараб.
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Александр Климов